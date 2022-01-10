Извержения вулкана и землетрясения разрушили города на острове

Сицилия неоднократно переживает извержение Этны и разрушительные землетрясения. Фото: flickr.com

Одно из самых мощных в истории Италии землетрясений амплитудой 7,4 балла произошло на Сицилии 11 января 1693-го. Пострадали 70 городов.

Регион отличается значимой сейсмической активностью и деятельностью вулкана Этна. Землетрясение произошло на острове Сицилия в 21.00. Длилось 4 мин. Толчки почувствовали на Мальте в 190 км от Сицилии.

Пострадали города Сиракуза, Ното, Ачиреал. В Катания погибли 12 тыс. человек – половина населения городов. За два дня до землетрясения на острове ощущали сильные толчки. Они вызвали цунами. Тогда погибли жители деревень на побережье.

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После землетрясения 11 января на островах почувствовали более 1500 более слабых толчков. Землетрясения сопровождалось образованием больших трещин в почве, скамьей из которых было уничтожено пару десятков деревень. Его считают одним из самых мощных в истории Италии. Погибли более 60 тысяч человек.

Сицилия неоднократно переживала извержение Этны и разрушительные землетрясения. Крупнейший из которых состоялся в 1908 году и стал самым крупным из документально зарегистрированных в Европе.

В столице Византийской империи Константинополе, сейчас это турецкий город Стамбул, 14 декабря 557-го произошло сильное землетрясение. Погибли тысячи жителей. В правление Юстиниана I (527-565) землетрясения были относительно частыми. Юстиниан I начал короткий период траура. Он не носил корону в течение 40 дней после землетрясения. Позже землетрясение отмечалось ежегодно литургией в просьбе.