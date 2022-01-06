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суббота, 08 января 2022 02:52

Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"

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Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась &quot;рождественским чудом&quot;
В Одессе женщина чуть не утонула в море. Фото: pixabay.com

В курортном районе Одессы Аркадия во время пробежки небезразличные горожане спасли женщину, которая чуть не утонула в море.

Инцидент произошел 6 января около 07:40, пишет "Думская" со ссылкой на слова спасителя.

Люди как раз вышли на утреннюю пробежку у морского побережья, когда заметили в 30 м от берега что-то странное. Сначала они подумали, что это мешок, но потом поняли, что в воде находится человек в темной одежде. Тогда люди и кинулись спасать потерпевшую, рассказал мужчина

"Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытащил обессиленную женщину к берегу. Остальные помогли вытащить ее на плиты. Была бы погода хуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо", - отметил он.

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С начала декабря 2021-го в Украине на водоемах утонул 31 человек. Трое из погибших – дети. Причина – несоблюдение правил безопасности у замерзших водоемов.

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