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среда, 11 сентября 2019 15:46

Подрались чиновницы

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Подрались чиновницы
В Смелой подрались чиновницы. Фото: скрин с видео.

В мэрии Смелы Черкасской области произошла драка между двумя чиновницами.

Конфликт вспыхнул между управляющей делами исполкома Людмилой Осейко и главой отдела обращений граждан Людмилой Омельченко.

Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал местный телеканал "Смела-ТВ".

По словам мэра города Виктора Федоренко, его причиной стали неточности, обнаруженные в документах.

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Омельченко попыталась отобрать бумаги у Осейко, а когда ей это не удалось, схватила коллегу за шею.

"Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции. Есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащий в рабочее время", - прокомментировал инцидент глава города.

В селе Писаревка Новосанжарского района Полтавской области в сгоревшем доме пожарные нашли тело 62-летнего мужчины и трех собак.

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