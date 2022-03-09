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среда, 09 марта 2022 18:57

Спецтема: Война России против Украины

Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия

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Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Из Изюма были эвакуированы около 250 жителей. Фото: Максим Стрельник

Из города Изюм в Харьковской области, несмотря на обстрелы российских захватчиков, местным властям и украинским подразделениям терробороны удалось эвакуировать около 250 жителей.

Заместитель городского головы Владимир Мацокин сообщил в Facebook, что сегодня, 9 марта, "били из всего что только возможно, с бешенством".

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"Людей вывозила терроборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы терробороны реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир", - сказал он.

В мэрии добавили, что в настоящее время эвакуированы находятся в Славянске в Донецкой области.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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