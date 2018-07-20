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пятница, 20 июля 2018 14:00

Под львовским судом мужчину облили зеленкой

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Под львовским судом мужчину облили зеленкой
Павла Хомив в 2012 году обвиняли в получении взятки в размере $ 56 тыс. Фото: varta1.com.ua

У одного из городских судов Львова зеленкой облили скандального Павла Хомива - бывшего депутата Лисиничевского сельского совета Пустомытовского района.

Его в 2012 году обвиняли в получении взятки в размере $ 56 тыс. Об инциденте сообщил активист Игорь Зинкевич в Facebook.

На месте происшествия патрульная полиции Львовской области надела наручники и задержала активиста Руслана Оруджева.

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Именно он вылил на Хомива зеленку. Между полицией, которая защищала скандального Павла Хомива, и активистами произошли словесные перепалки.

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, которого облили зеленкой возле Специализированной антикоррупционной прокуратуры, получил химический ожог глаз.

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