Антикоррупционер получил ожог глаз

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, которого облили зеленкой возле Специализированной антикоррупционной прокуратурой, получил химический ожог глаз.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Шабунин связал нападение на себя с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Привет, друзья! Сори, что я с закрытыми глазами, есть химический ожог, который мне сделали защитники Холодницкого, очевидно, ребята Авакова", - заявил активист в видеообращении.

Шабунин рассказал, что акцию его организации хотели сорвать "проплаченные бабушки за 80 гривен", которых привел Илья Кива - "старый добрый друг главы МВД".

"А еще были ребята в спортивной военной форме, которые брызнули мне в лицо зеленкой", - добавил он.

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Во вторник, 17 июля, молодчики напали на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили зеленкой. Это произошло во время акции протеста против нынешней власти, организованной Ильей Кивой под Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Он также попал под удар - шарики с зеленкой, которые не попали в Шабунина, попали в него.