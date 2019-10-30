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среда, 30 октября 2019 15:48

Под колесами иномарки погибла известная волонтер
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72-летняя Ольга Шевченко погибла под колесами автомобиля
Фото: kremen.today
72-летняя Ольга Шевченко погибла под колесами автомобиля
72-річна Ольга Шевченко загинула під колесами білого "Ауді"

30 октября в Кременчуге Полтавской области под колесами автомобиля погибла 72-летняя Ольга Шевченко. Женщина имела проблемы со зрением и была известным в Кременчуге волонтером.

Подробности происшествия корреспонденту Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Васенко.

Авария произошла в городе Кременчуг на улице Театральной около 9 часов утра. ДТП совершил водитель на автомобиле "Ауди" белого цвета.

"Водитель выполнял маневр - двигался задним ходом. И не увидел пожилую женщину. Скорость была невысокая, но он ее зацепил. Женщина упала и ударилась головой. На от травмы головы сожалению, она умерла в машине скорой помощи. По факту аварии, потащила смерть пострадавшего, открыли уголовное производство. Автомобиль поставили на штрафплощадку ", - пояснила Васенко.

72-летняя Ольга Шевченко имела худощавое телосложение, невысокий рост и проблемы со зрением. Водитель в объяснении полиции сообщил, что он не видел женщину, которая переходила дорогу и оказалась позади его автомобиля.

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Ольга Ильинична, или, как просила себя называть, пани Оля, умерла по дороге в волонтерского центра. Она, как и каждое утро, шла к волонтерской организации "майдановской паучки". Там помогала собирать ткань на маскировочные сетки и наполнять подушки, которые участницы организации изготовят для помощи военным в зоне ООС.

Благодаря почтенному возрасту и легкому характеру волонтер Ольга Шевченко была известна не только в Кременчуге. Она была героиней репортажей и журналистских материалов.

Два человека погибли минувшей ночью в смертельном ДТП в Полтавской области. Грузовик "Рено" раздавила легковушку "ВАЗ".

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
30
октября

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