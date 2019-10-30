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среда, 30 октября 2019 10:53

Грузовик раздавил легковушку - погибли водитель и пассажир

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Грузовик раздавил легковушку - погибли водитель и пассажир
Под Полтавой в смертельном ДТП погибли два человека. Фото: патрульная полиция Кременчуга

Два человека погибли минувшей ночью в смертельном ДТП в Полтавской области. Грузовик "Рено" раздавила легковушку "ВАЗ".

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-офицер ГУ НП в Полтавской области Роман Гришин.

Трагедия произошла на 39-м километре автодороги Полтава-Александрия возле села Олейники в Новосанжарском районе около 22:00. Столкнулись автомобиль RENAULT MIDLINER и "ВАЗ Калина".

"Вероятно, грузовик выехал на встречную полосу. В" Калине "было двое местных жителей: 35-летний водитель и его 42-летний пассажир. Оба погибли", - сообщил пресс-секретарь ГУ НП.

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Известно, что автомобиль RENAULT MIDLINER имеет регистрацию Днепропетровской области. Через Полтавскую область двигался тразитом, виз пластиковые отделочные материалы. После столкновения грузовик съехала в кювет. Ее водителя госпитализировали.

Полиция открыла производство по факту нарушения дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.

Вечером 27 октября в Киеве две легковушки столкнулись на перекрестке проспектов Шухевича и Маяковского.

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