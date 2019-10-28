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понедельник, 28 октября 2019 10:08

В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
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В Киеве на перекрестке столкнулись две легковушки. Три человека получили травмы
Фото: Информатор
В Киеве на перекрестке столкнулись две легковушки. Три человека получили травмы
В Киеве на перекрестке столкнулись две легковушки. Три человека получили травмы
В Киеве на перекрестке столкнулись две легковушки. Три человека получили травмы
В Киеве на перекрестке столкнулись две легковушки. Три человека получили травмы

Вечером 27 октября в Киеве две легковушки столкнулись на перекрестке проспектов Шухевича и Маяковского.

По предварительной информации, Mercedes-Benz двигался на большой скорости и не пропустил Honda, которая пересекала перекресток. Удар был такой силы, что первое авто развернуло на 360 градусов, после чего оно выехало на клумбу и остановилось, пишет Информатор.

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Тяжелые травмы получили водители обоих автомобилей и пассажир легковушки Honda - у нее рваная рана руки.

Детали аварии в полиции сейчас устанавливают.

В Дарницком районе Киева, на перекрестке Харьковского шоссе и ул. Брацлавской столкнулись ZAZ Vida и Skoda Fabia. В больницу попали четыре человека.

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