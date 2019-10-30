  Под Киевом внедорожник нанизало на отбойник

Под Киевом в районе Тетерева на Варшавской трассе произошло страшная дорожно-транспортное происшествие.

Там внедорожник нанизалоа на отбойник, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Видела этот ужас. Машина насквозь была пробита", - сообщила очевидец Виктория Тушинская.

Водитель находится в тяжелом состоянии. Женщину-пассажира нашли без признаков жизни.

В Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария. 55-летний водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам погиб, двое его пассажиров - в больнице.