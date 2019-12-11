Почти 50 классов закрыли на карантин

Причиной карантина стало то, что количество детей, больных ОРВИ, превышает 20% от общего количества учащихся Фото: 20 хвилин

В запорожских школах состоянию на 10 декабря зкрилы на карантин почти 50 классов.

По Запорожской области в целом на карантин закрыли одну школу в Якимовском районе. Причина - количество детей, больных ОРВИ, превышает 20% от общего количества учащихся в школе, пишет Depo.Запорижжя.

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Виктория Черкасова, заведующая отделом эпидемиологического надзора Запорожского областного лабораторного центра МЗ, рассказала, что на 10 декабря в 16 школах Запорожья закрыли на карантин 47 отдельных классов, в 6 детских садах - по одной группе.

В школах Одессы восемь классов закрыли на карантин из-за вирусных заболеваний. Есть сообщения о вирусе Коксаки. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.