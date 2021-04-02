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пятница, 02 апреля 2021 05:51

Перевыборы на Прикарпатье: результаты будут установлены не ранее, чем через два дня - "Честно"

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Перевыборы на Прикарпатье: результаты будут установлены не ранее, чем через два дня - &quot;Честно&quot;
Выборы на Прикарпатье: сообщили, когда подсчитают голоса. Фото: РБК

На окружном избирательном участке пересчитали одну УИК с 20-ти.

"Мы видим, что из общего количества 117-ти участков, были отправлены на пересчет 20. Сегодня днем ​​ОИК составила график, где они будут пересчитывать эти участки, и расписали, что на каждый участок будет по полчаса времени. Мы видели в этом графике , что с 17:30 до 3:30 ночи должны были быть пересчитаны все эти участки. Однако, по состоянию на 23:00, пересчитан только один участок. Мы засекли то время и увидели, что на один участок идет около полутора часов времени. А умножив это на 20 УИК, понимаем, что быстрее, чем за двое суток, не будет установлено результатов ", Общественному Карпаты сообщил координатор Движения ЧЕСТНО Виталий Свитлык.

Пересчет происходит в рамках действующего законодательства. На первом участке, который обработали члены ОИК, результаты сошлись.

По словам председателя областной организации Комитета избирателей Украины Максима Лисюка, некоторые участки ОИК направила на перерасчет, хотя они не подпадали под причины, определенные законодательством: распаковка пакетов избирательной документации, уточнение протокола об итогах голосования, нарушения процедуры транспортировки. Хотя одну УИК за нарушения процедуры транспортировки были направлены на перерасчет по решению суда.

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31-го марта Центральная избирательная комиссия на заседании прекратила полномочия главы ОИК округа 87 Алексея Остроухова, внесла и назначила председателем Андрея Лозинского. Новоназначенный председатель комиссии Андрей Лозинский от партии "Голос" и 18 членов приняли присягу, однако впоследствии объявили перерыв. У здания ОИК 87 собрались нардепы, кандидаты и несколько сотен сторонников.

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