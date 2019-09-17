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вторник, 17 сентября 2019 14:49

Перестроены на забвение: на книжном фестивале устроят исторические дискуссии

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На Черкасском книжном фестивале проведут исторические дискуссии "Перестроены на забвение" и "Новая архитектура Черкасс: макияж или тотальная пластика?".

Первая пройдет 12 октября в 11:00 в зале Черкасской областной филармонии. Будут говорить, как затопление сел повлияло на судьбы людей, которые там жили. 59 лет назад во время строительства Кременчугского водохранилища под воду ушло почти 200 населиних пунктов. Людей срочно выселили.

Автор: ck.suspilne.media
  59 лет назад на Черкащине затопили почти 200 сел
59 лет назад на Черкащине затопили почти 200 сел

"В следующем году Черкащина будет отмечать 60 лет со времени затопления территории области. Мы хотим напомнить об этом событии и поговорить, какие последствия затопления сел и как это повлияло на людей. Как сейчас они живут и что потеряли", - говорит краевед Сергей Ганницкий.

Кроме того, на мероприятии покажут документальный фильм о затоплении сел "Перестройка (1956 - 1959)" журналистов Захара Колисниченко и Андрея Чернеги. А научный сотрудник заповедника "Чигирин" Наталья Чигирик презентует книгу "Затопллени села".

Другая дискуссия "Новая архитектура Черкасс: макияж или тотальная пластика?" пройдет 13 октября в 12:00 у Рыбного ряда. Это центральный квартал возле Соборной площади.

Автор: chebookfest
  На Книжном фестивале обсудят судьбу Рыбного ряда
На Книжном фестивале обсудят судьбу Рыбного ряда

"Мы хотим привлечь внимание горожан к архитектурной проблемы города. Поэтому проведем мероприятие у исторического объекта. Пригласим к обсуждению местных жителей, проживающих рядом. Чтобы они поняли, какой судьбы хотят Рыбному ряду - оставить его без изменений, или реставрировать. Готовы ли они отдать этот объект застройщикам, которые превратят его на что-то другое. Город понемногу теряет свое лицо. Чтобы сохранить исторические памятники, люди должны не стоять в стороне", - говорит Сергей Ганницкий.

Архитектор Федор Гонца покажет фасад и интерьер здания. Расскажет о том, как сохранить объект.

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Автор проекта "На районе" Алексей Шандра расскажет о ретроспективе города и районов в историческом контексте.

Также в дискуссии примут участие главный редактор проекта "Общественное телевидение: Черкассы" Алексей Хуторний, и журналист и краевед Борис Юхно.

В Черкассах состоится 3-й книжный фестиваль. Пройдет с 11 по 13 октября. Это событие станет финалом литературных путешествий по Украине. Участники фестиваля смогут поиграть в теннис, покататься на велосипедах, выпить пива, пойти на шоппинг или боулинг с любимым писателем и послушать лекции для самообразования. Также будут обсуждать историю Черкасской области.

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