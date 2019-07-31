Конкурсы и развлечения с писателями: в Черкассах проведут книжный фестиваль

Странствующий литературный фестиваль пройдет в Черкасской области с 11 по 13 октября. Фото: vikka.ua

В Черкассах состоится 3-й книжный фестиваль. Пройдет с 11 по 13 октября. Это событие станет финалом литературных путешествий по Украине.

Литературоведы уже провели творческие встречи в Киеве, Полтаве, Днепре, Черкассах, Чигирине. Теперь собираются во Львов, Луцк, Запорожье, военные части Мариуполя и Оршанца. Также в городах Черкащины - Золотоноше, Каменке, Каневе и Корсунь-Шевченковском. Будут рассказывать о своих книгах, писательской судьбе и проводить мастер-классы.

Участники фестиваля смогут поиграть в теннис, покататься на велосипедах, выпить пива, пойти на шопинг или боулинг с любимым писателем и послушать лекции для самообразования. Также будут обсуждать историю Черкащины. Среди главных тем - затопление местности в Кременчугском водохранилище. Известными гостями будут писатели Дара Корней, Макс Кидрук и Ирэна Карпа.

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Организуют Черкасский книжный фестиваль активисты МОО "Книжный маэстро" при поддержке Украинского культурного фонда. Главная цель "Странствующего Черкасского книжного фестиваля" - популяризация чтения и привлечение внимания к мероприятий.

В прошлом году на мероприятие приехали 52 украинских издательства, произошло около 100 встреч с писателям, учеными и общественными деятелями. Среди главных гостей - Василий Шкляр, Оксана Забужко, Дара Корней, Любко Дереш, Мирослав Дочинец, Владимир Лис, Саша Дерманский, Артем Полежака.