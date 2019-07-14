Перестали ездить трамваи

depo.vn В Виннице до конца июля не будут ходить трамваи до железнодорожного вокзала

В Виннице отменят движение трамваев по маршрутам №1, 6 и 4 в обоих направлениях.

Она не будут ходить две недели с 15 по 29 июля в связи с реконструкцией по улице Замостянской, сообщает vezha.

Также троллейбус №15 также временно курсировать. Поэтому вводят автобусный маршрут №15 "Железнодорожный вокзал - Больница им. Пирогова" в обоих направлениях.

Работу автобусов и маршрутных такси по указанным направлениям будет продолжено до 23 часов.

Они будут ездить по ул. Батозька, ул. Стрелецкой, ул. Винниченко, ул. Академика Янгеля, ул. Киевской, ул. Черновола, ул. Театральной, ул. Соборной, ул. Пирогова.

На время перекрытия движения трамваев №1, 4, 6 приобретенные месячные проездные билеты на трамвай будут действовать также в троллейбусах и автобусах.

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Электронный билет в общественном транспорте делает чешская компания "Mikroelectronika". Они должны оборудовать весь общественный транспорт Винницы валидаторами и предоставить все оборудование для запуска электронного билета. За это получат - более 5,5 млн евро (170 млн грн). За счет займа Европейского банка реконструкции и развития и еще 1 млн евро, за счет бюджета Винницы.