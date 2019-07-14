Перестали ездить трамваи

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 522
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2673
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1143
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1818
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1593
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5446
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
4
5
4
5
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
Краснокнижных животных выселяют из региона
Краснокнижных животных выселяют из региона
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
Видео
Все видео
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Пешеход избил водителя маршрутки
Пешеход избил водителя маршрутки
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2520
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 342
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 04:15

Перестали ездить трамваи

  Комментировать
Перестали ездить трамваи
depo.vn В Виннице до конца июля не будут ходить трамваи до железнодорожного вокзала

В Виннице отменят движение трамваев по маршрутам №1, 6 и 4 в обоих направлениях.

Она не будут ходить две недели с 15 по 29 июля в связи с реконструкцией по улице Замостянской, сообщает vezha.

Также троллейбус №15 также временно курсировать. Поэтому вводят автобусный маршрут №15 "Железнодорожный вокзал - Больница им. Пирогова" в обоих направлениях.

Работу автобусов и маршрутных такси по указанным направлениям будет продолжено до 23 часов.

Они будут ездить по ул. Батозька, ул. Стрелецкой, ул. Винниченко, ул. Академика Янгеля, ул. Киевской, ул. Черновола, ул. Театральной, ул. Соборной, ул. Пирогова.

На время перекрытия движения трамваев №1, 4, 6 приобретенные месячные проездные билеты на трамвай будут действовать также в троллейбусах и автобусах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отсрочили запуск электронного билета

Электронный билет в общественном транспорте делает чешская компания "Mikroelectronika". Они должны оборудовать весь общественный транспорт Винницы валидаторами и предоставить все оборудование для запуска электронного билета. За это получат - более 5,5 млн евро (170 млн грн). За счет займа Европейского банка реконструкции и развития и еще 1 млн евро, за счет бюджета Винницы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перестали ездить трамваи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 26074
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 13032
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 11395
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 11061
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении 1 Просмотров: 9999
Винница
Где отдохнуть на природе: ТОП-5 мест для пикника
Где отдохнуть на природе: ТОП-5 мест для пикника
5
 Просмотров: 252
Живописные пейзажи, панды и котики: чем украшают улицы города
Живописные пейзажи, панды и котики: чем украшают улицы города
10
 Просмотров: 414
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
4
 Просмотров: 3114
Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду
Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду Просмотров: 3726
Двое бойцов пострадали от взрыва неизвестного устройства
Двое бойцов пострадали от взрыва неизвестного устройства Просмотров: 153
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
9
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 1009
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua