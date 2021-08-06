Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей

 
Ексклюзивы
1/5
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3 Просмотров: 99
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 252
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 1378
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 2763
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 585
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 792
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 702
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 594
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 477
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
5
5
4
3
7
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
В центре города откопали массу человеческих костей
В центре города откопали массу человеческих костей
Ямочный скандал: власть пугает &quot;хайпожоров&quot;, которые самостоятельно ремонтируют дорогу
Ямочный скандал: власть пугает "хайпожоров", которые самостоятельно ремонтируют дорогу
Жмеринка &quot;поплыла&quot; из-за непогоды: фото стихии
Жмеринка "поплыла" из-за непогоды: фото стихии
Видео
Все видео
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший
Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший
В ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
В ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Интервью
1/5
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 153
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 828
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 333
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1899
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 81
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
пятница, 06 августа 2021 19:15

Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей

  Комментировать
Парень решил &quot;измерить&quot; собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Спасатели вытащили 12-летнего парня из ловушки. Фото: скриншот с видео

В селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области 12-летний парень застрял в собачьей норе.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Играя во дворе, малый решил "измерить" глубину норы, которую вырыл его собака и сам застрял в ней. Ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно освобождать его", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на вызов и достали ребенка из ловушки. Парень не травмировался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли

В Запорожье в Коммунарском районе 9-летний мальчик упал в колодец глубиной 4 м. Пострадавшего вытащили спасатели и передали врачам. У него закрытая черепно-мозговая травма и травма живота. Ребенка забрали в областную детскую больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 20667
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6984
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 6156
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 5257
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
3
 Просмотров: 4563
Винница
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
5
 Просмотров: 1116
Сегодня день Марии ягодницы. Что нельзя делать 4 августа
Сегодня день Марии ягодницы. Что нельзя делать 4 августа Просмотров: 2673
4 августа церковь чтит святую, названную грешницей и дочь, которую возжелал отец
4 августа церковь чтит святую, названную грешницей и дочь, которую возжелал отец Просмотров: 1224
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 5274
Людей хотят переселять с домов без согласия всех жильцов. Это противоречит Конституции - экс-министр ЖКХ
Людей хотят переселять с домов без согласия всех жильцов. Это противоречит Конституции - экс-министр ЖКХ
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
2
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 382
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть