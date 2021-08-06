Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей

Спасатели вытащили 12-летнего парня из ловушки. Фото: скриншот с видео

В селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области 12-летний парень застрял в собачьей норе.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Играя во дворе, малый решил "измерить" глубину норы, которую вырыл его собака и сам застрял в ней. Ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно освобождать его", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на вызов и достали ребенка из ловушки. Парень не травмировался.

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В Запорожье в Коммунарском районе 9-летний мальчик упал в колодец глубиной 4 м. Пострадавшего вытащили спасатели и передали врачам. У него закрытая черепно-мозговая травма и травма живота. Ребенка забрали в областную детскую больницу.