Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли

В Киеве на ул. Героев Днепра пожилая женщина провалилась в яму с кипятком. Инцидент произошел 8 июля.
Соответствующее видео распространил Kievmap в Telegram.
На кадрах видно, что яма с кипятком была на обочине. Рядом - припаркованные автомобили. Неравнодушные прохожие бросились спасать женщину из ловушки.
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"Кипяток, плач, я на каблуках. Это история о том, как мы спасали женщину, которая провалилась под землю", - пишет очевидец события.
Вероятно, под ногами женщины провалился асфальт. Так и образовалась наполненная водой яма.
На ул. Вацлава Гавела, 83, в столичной многоэтажке прорвало трубу с горячей водой. Жители дома швабрами и щетками пытались "вымести" воду.
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