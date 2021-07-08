Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли

В Киеве пенсионерка провалилась в яму с кипятком. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Героев Днепра пожилая женщина провалилась в яму с кипятком. Инцидент произошел 8 июля.

Соответствующее видео распространил Kievmap в Telegram.

На кадрах видно, что яма с кипятком была на обочине. Рядом - припаркованные автомобили. Неравнодушные прохожие бросились спасать женщину из ловушки.

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"Кипяток, плач, я на каблуках. Это история о том, как мы спасали женщину, которая провалилась под землю", - пишет очевидец события.

Вероятно, под ногами женщины провалился асфальт. Так и образовалась наполненная водой яма.

На ул. Вацлава Гавела, 83, в столичной многоэтажке прорвало трубу с горячей водой. Жители дома швабрами и щетками пытались "вымести" воду.