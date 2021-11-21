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воскресенье, 21 ноября 2021 20:20

Откроется новый авиарейс – из Львова в польский город Зелена Гура

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Откроется новый авиарейс – из Львова в польский город Зелена Гура
С 10 декабря можно будет добраться самолетом из Львова в польский город Зелена Гура / LOT

Крупнейшая авиакомпания Польши LOT анонсировала, что с 10 декабря будет летать из Львова в польский город Зелена Гура.

Билеты уже доступны для бронирования по цене от 809 гривен в одну сторону и от 1273 гривен за перелет туда-обратно. Об этом идет речь на сайте LOT.

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Рейсы будут выполняться раз в неделю на самолетах De Havilland Dash 8Q. В стоимости самых дешевых билетов две единицы ручной клади. Большая 55х40х23 см и весом 8 кг, а также маленькая сумочка.

С 1 декабря на рейсах венгерской авиакомпании Wizz Air, совершающей немало полетов в Украину, будут работать только полностью вакцинированные сотрудники. Это правило будет касаться как пилотов, так и бортпроводников.

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