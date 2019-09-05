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четверг, 05 сентября 2019 10:57

"Оппоблок" не может простить проукраинской позиции" - Ройтбурд о своем увольнении

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&quot;Оппоблок&quot; не может простить проукраинской позиции&quot; - Ройтбурд о своем увольнении
Ройтбурд поблагодарил тех, кто поддерживал его после увольнения, сказал, что будет "бороться" Фото: glavcom.ua

Уволенный руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что местные депутаты освободили его от должности, поскольку "не воспринимают" современной культуры и хотят оставить Одессу на уровне провинциального города.

"Это длинная история. Она началась с политических противоречий с "Оппоблоком", который не может мне простить проукраинской позиции. И потом это перешло в разряд какой-то почти религиозной вражды. Это мировоззренческий конфликт. Эти люди не воспринимают того, что превышает их персональные горизонты. их раздражает то, что выходит за пределы понимания о том, какой должна быть жизнь провинциального города, какой должна быть провинциальная культура. А я хочу, чтобы культура Одессы перестала быть провинциальной, я еще помню другую Одессу - Одессу 80-х, Одессу 90-х, где кипела творческая жизнь, где было слышно голос интеллектуалов. Теперь это город, который все больше похож на то, как его называют "пгт Одессочка". Город безвкусицы, город каких-то дешёвых развлечений для туристов", - сказал Ройтбурд в беседе на "Завтрак с 1 + 1".

Ройтбурд поблагодарил тех, кто поддерживал его после увольнения, сказал, что будет "бороться".

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"Я приятно удивлен. Вчера у меня было ощущение, что был день рождения. Я в день рождения каждый год не получаю такое количество обращений, звонков, сообщений, поддержки, любви. Для меня это был тяжелый, но очень счастливый день. Я увидел, скольким людям небезразлично то, что мы делаем. Я надеюсь, что о временах Ройтбурда еще рано говорить в прошедшем времени. Мы еще поживем и поборемся", - рассказал художник.

Ройтбурд был назначен в марте 2018-го тогдашним председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Степановым. Художник победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря. Депутаты "Орпоблока" сделали невозможным назначение директора музея в Одессе из-за антироссийских высказываний художника.

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Дата
05
сентября

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