Оползни и селевые потоки: вода в украинских реках поднимется на 1 м

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование склонового стока. Фото: pixabay.com

Во Львовской и Ивано-Франковской областях в реках ожидается поднятие уровня воды на 1 м.

В результате возможны формирования локальных селевых потоков, сообщает Укргидрометцентр. В горных районах существует угроза оползней.

"Сегодня и завтра на отдельных горных притоках Днестра, в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровня воды", - говорится в сообщении.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.

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12 июля в Киеве объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза. В Украине 12-13 июля дожди вероятны в южных и восточных областях. А вот 13-15 числа осадки ожидаются только на западе. 14-15 июля - переменная облачность. Дожди пройдут на западе. Днем +30...35°C, ночью до +22°C.