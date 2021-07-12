На Киев надвигается мощная непогода

В ближайшие часы в Киеве ожидаются грозы. Фото: pixabay.com

В понедельник, 12 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидается гроза, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 12 июля ожидаются грозы - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

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12-13 июля пройдут дожди в южных и восточных областях. А вот 13-15 числа осадки ожидают только на западе. 14-15 июля - переменная облачность. Дожди снова возможны на западе. Днем +30...35°C, ночью до +22°C.