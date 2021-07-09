Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю

В Украине обещают до +35°C дожди. Фото: unsplash.com

Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Столбики термометров достигнут +32...35°C днем ​​и +14...21°C ночью.

По прогнозу Укргидрометцентра, 11 июля возможны дожди по всей территории страны, в Киеве - с грозой. 12-13 июля пройдут дожди в южных и восточных областях. А вот 13-15 числа осадки ожидают только на Западе.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

9 июля - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха днем ​​+27...32°C, ночью +16...21°C.

В Карпатах без осадков. Температура днем ​​+19...24°C, ночью +13...18°C.

10 июля - ясно. Сухо. Днем +27...32°C, ночью +14...19°C.

11 июля - облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Среди дня +27...32°C, ночью +14...19°C.

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ВОСТОК

9 июля - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем ​​+27...32°C, ночью +14...19°C.

10 июля - ясно. Сухо. Температура днем ​​+29...34°C, ночью +14...19°C.

11 июля - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 8 м/с. Среди дня +29...34°C, ночью +14...19°C.

ЦЕНТР

9 июля - переменная облачность. Без осадков. Днем +27...32°C, ночью +15...20°C.

10 июля - ясно. Сухо. Температура днем ​​+28...33°C, ночью +15...20°C.

11 июля - облачно с прояснениями. Днем местами дождь, гроза. Днем +28...33°C, ночью +15...20°C.

СЕВЕР

9 июля - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +27...32°C, ночью +15...20°C.

10 июля - ясно. Сухо. Днем +29...34°C, ночью +16...21°C.

11 июля - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами дождь, гроза. Днем +29...34°C, ночью +16...21°C.

ЮГ И КРЫМ

9 июля - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Днем +26...31°C, ночью +16...21°C.

10 июля - ясно. Сухо. Днем +29...34°C, ночью до + 21°C.

11 июля - облачно с прояснениями. Днем местами дождь, гроза. Днем +29...34°C, ночью +16...21°C.

КИЕВ

9 июля - переменная облачность. Сухо. Днем +30...32°C, ночью до +20°C.

10 июля - облачно с прояснениями. Днем местами дождь, гроза. Днем +31...33°C, ночью +19...21°C.

11 июля - переменная облачность. Днем местами дождь, возможна гроза. Днем +31...33°C, ночью +19...21°C.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 - 15 ИЮЛЯ:

12-13 июля - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди с грозами вероятны в южных и восточных областях. Температура днем ​​+30...35°C. Ночью +17...22°C.

14-15 июля - переменная облачность. Дожди возможны на Западе. Днем +30...35°C, ночью до +22°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В ИЮЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, + 5,2°C, зафиксировали 9 июля 1992 года во Львове. Наивысшую, + 40°C, в 2002 в Николаеве.

Шквальный ветер был в Геническе Херсонской области 9 июля 2000-го. Достигал скорости 28 м/с.

Крупный град выпал 9 июля 1977-го в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Достигал в диаметре 25 мм.

Ливень прошла 9 июля 1968 года в Дарьевке на Луганщине. Выпало 50 мм осадков за 12 часов.

Июль в Украине будет жарким. Температура в южных областях может достигать +40°С. При этом в первой половине месяца возможны обильные осадки. Будут идти дожди с грозами, градом и шквалами. Больше осадков ждем в северных и западных регионах, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге - преимущественно сухая погода. Температура в среднем будет держаться на уровне +23...27°C днем ​​и +16...18°C ночью.