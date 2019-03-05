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вторник, 05 марта 2019 12:16

Оплатить проезд можно будет с помощью СМС

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Оплатить проезд можно будет с помощью СМС
Во Львове оплатить проезд можно будет с помощью СМС. Фото с открытых источников.

С 5 марта проезд в львовском электротранспорте можно будет оплатить с помощью SMS-сообщения.

Такую услугу запустив оператор мобильной связи Vodafone, сообщает пресс-служба оператора.

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Информационные таблицы с инструкциями для пассажиров и кодами для сообщений разместят в салонах львовских трамваев и троллейбусов.

Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно будет отправить SMS с кодом маршрута на номер 877, и подождать 2 минуты для подтверждения оплаты. Плата за SMS не снимается, пассажир оплачивает только билет.

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