"Он умел любить" - полтысячи львовян провели в последний путь культурного деятеля Маркиана Иващишина

Фото: Валерий Шмаков

23 мая во Львове прощались с основателем художественного объединения "Дзига" и проводником "Революции на граните" Маркияном Иващишином. Культурный деятель внезапно умер 21 мая во 52-летнем возрасте. У него оборвался тромб.

В 12.00 у церкви Пресвятой Евхаристии УГКЦ в центре Львова собралось почти полтысячи родных и друзей культурного деятеля. Несли букеты живых цветов.

"Я ему часто жаловалась, что мой двухлетний сын просыпается каждое утро в шесть. Марек сказал тогда:" Дети знают, как лучше. Поэтому они просыпаются с небесными светилами ". А еще, своему сыну, 17-летнему Остапу говорил:" Сын, основная быть хорошим ". Мне это запало в душу. Так и своего воспитываю", - рассказывает художница и режиссер 32-года Ольга Поворозник. Стоит неподалеку собора. Держит пивонии.- Иващишин, был первым, кто заплатил мне гонорар за видеосъемку. Это было 10 лет назад, я только начинала снимать. Отправил меня на джазовый концерт в Киев, где я должна была снять одну из групп. То видео, было бы лучше в моей жизни, если бы я не забыла включить запись. Конечно была разочарована. Было мне страшно, что скажет Маркин. Но он оплатил мне дорогу и даже дал гонорар.

В последний раз на Маркиана вылилось очень много критики, через "Дзиґу". Объединение переживало не лучшие годы. Это своего рода экономическое поражение, это то, что культура переживает сейчас в стране. Иващишин должен бил ее продать. Люди обижались и осуждали, но они не были в его положении, поэтому не могут объективно судить ".

У входа в собор стоит председатель правления общественного объединения "Армянская-Тридцать Пять" 39-летняя Соломия Чубай. Светло-русые волосы аккуратно заплетены в колосок. Глаза заплаканные.

"Маркиян увидел меня впервые на похоронах моего отца, Григория Чубая. Мне было два с половиной года, - говорит Соломия Чубай. - Моя мама, Мария, была его классной руководительницей. Говорила, что он и в школе был значимым. К нему прислушивались и одноклассники, и учителя".

Соломия Чубай говорит, что ее семья очень тесно общалась с Иващишином.

"Когда в "Дзиґе" начали проводить ремонты, я часто забегала туда. Будто домой. Просилась к Маркиану на работу. Предложил должность пресс-секретаря "Дзиґе". Всегда хотелось его обнимать. Сначала боялась, делала это очень осторожно. А потом, когда хотела - подбегала, цьомкала. У него, на такие нежности был один ответ - хрипло улыбался. Людям вокруг казалось, что ему это не нужно, что он не любит сантиментов. Но я знаю, что Маркиану нравилось".

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Женщина поправляет прядь волос, что выбилась из колоска. Вспоминает, что в последний раз видела Маркиана Иващишина 12 мая на День матери.

"Мы обсуждали сериал о ребенке-аутисте. "Посмотри, он мне напоминает твоего сына, Алексея "- говорил Марек. На прощание обняла и поцеловала его.

Служба заканчивается в 13.00. Мужчины из Студенческого братства несут гроб на плечах до черного катафалка. Осторожно кладут внутрь. Закрывают двери и формируют колонну.

Впереди женщина в украинском костюме несет на вышитом рушнику хлеб. Далее идут двое молодых мужчин с фото Маркиана Иващишина, и крестом. Позади люди с цветами, катафалк, за ним - родственники и знакомые. Колонна растянулась более чем на 50 метров. Движение на дороге регулировали патрульные.

Почти через полчаса процессия подходит к Лычаковскому кладбищу. После похорон, слово взяли мэр Львова Андрей Садовый, экс-глава Львывськои облгосадминистрации Олег Синютка, близкий друг Иващишина Влодко Кауфман и товарищи с Студенческого братсва. Хлеб который несла женщина в начале процессии давали попробовать присутствующим.

"Познакомился с Маркияном Иващишином 26 апреля 1989-го у памятника" Ивану Подкове ". Это был митинг, посвященный годовщине Чернобыльской аварии. Марек был первый, кого я увидел. Выглядел точно, как сейчас, только немного моложе, - рассказывает близкий друг покойного 47-летний Сергей Бащук. Стоит под деревом. Прячется от дождя, который начался в конце похорон. - Мы с ним почти семья. Марек крестный папа моего старшего сына. Виделись часто, но не на столько, как бы мне хотелось. Имели по- соседству старенькие деревянные гуцульские дома в Карпатах. Радовался, когда имели возможность вместе поехать туда. Гуляли, ходили по грибы и много-много говорили.

Виделись и на годовщину создания Студенческого братства. Сидели за одним столом. Вместе бегали бутылку покупать. А в субботу, 18 мая, еще до полуночи стояли на улице, много говорили и "допивали на капоте". Думаю, он ушел в радости, все закончив. Потому умел любить ".

У покойного осталась жена Ярина и 17-летний сын Остап.

На 76-м году скончалась народная артистка Украины, балерина Леонора Еллинська.На сцене Эллинская воплощала образы Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Авроры в "Спящей красавицы", Золушки и Жизели в одноименных балетах, Фригии в "Спартаке", Нимфы в "Лесной песни", Ширин в "Легенде о любви", Геро - "Много шума из ничего", Алиман - "Материнское поле", Мерседес - "Дон Жуан".