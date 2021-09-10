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Олимпийцы и паралимпийцы с Полтавщины получили миллионные премии от области

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23 спортсмена из Полтавщины, которые выступали на нынешних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, и 9 их тренеров получили от области денежные премии. Общая сумма вознаграждений составляет более 11 млн гривен. Вручили такие премии по инициативе председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова и при поддержке Полтавского областного совета.

  Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил олимпийцев и паралимпийцев области миллионными премиями
Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил олимпийцев и паралимпийцев области миллионными премиями

"Горжусь, что в этом году Полтавщина заняла первое место среди областей Украины по количеству наград на Олимпиаде - 4 из 19, которые получили украинцы. В то же время 6 паралимпийцев с Полтавщины привезли домой 10 наград. Мы гордимся земляками-спортсменами и благодарны им за тот пример, который они подают молодежи. Такими победами и достижениями Полтавщина утверждает имидж области, которая активно развивает и поддерживает спортивные школы и ее лучших представителей", - прокомментировал председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Олимпийцы. Сертификат на сумму 1,5 млн гривен получили Жан Беленюк, Людмила Лузан, Александр Хижняк, а их тренеры Анатолий Каханевич, Николай Мацапура, Александр Хижняк-старший - сертификаты на сумму 250 000 гривен.

Сертификаты на 100 тысяч гривен вручили участникам Олимпийских игр и их тренерам: Марии Кичасовий-Скорик, Сергею Кичасову, Ленуру Темирову, Анатолию Каханевичу, Людмиле Куклиновськой, Дмитрию Янчуку, Павлу Алтухову, Елизавете Каланиной.

  Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил олимпийцев и паралимпийцев области миллионными премиями
Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил олимпийцев и паралимпийцев области миллионными премиями

Паралимпийцы. Сертификат на 1 млн грн получил призер Паралимпийских игр Денис Остапченко. Сертифиакатом на сумму 800 тыс. грн отметили Евгения Богодайка. Сертификаты на сумму 500 тыс. грн получили Алексей Вирченко и Александр Яровой. Сертификаты на сумму 300 тыс. грн получили Юрий Божинский и Иван Май.

Сертификаты на 250 тыс. грн получили тренеры Галина Бойко, Илья Калайда, Юрий Шипець.

  Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил олимпийцев и паралимпийцев области миллионными премиями
Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил олимпийцев и паралимпийцев области миллионными премиями
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Дата
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