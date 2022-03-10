Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2178
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 4968
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1863
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 450
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3105
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6291
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3771
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12771
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2457
Фото
Все фото
9
12
11
5
5
Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети
Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
Россияне сравнивают Харьков с землей: снова имеем убитых
Россияне сравнивают Харьков с землей: снова имеем убитых
Харьков после разрушительного обстрела охватили пожары: показали фото
Харьков после разрушительного обстрела охватили пожары: показали фото
Видео
Все видео
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
Бомбардировка Харькова: нашли тела восьмерых убитых людей
Бомбардировка Харькова: нашли тела восьмерых убитых людей
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
Оккупанты бежали под обстрелами: на Харьковщине ВСУ захватили российскую технику
Оккупанты бежали под обстрелами: на Харьковщине ВСУ захватили российскую технику
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7794
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3105
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1350
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2745
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 684
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
четверг, 10 марта 2022 08:33

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети
9

  Комментировать

В ночь на 10 марта Харьков пережил несколько мощных авианалетов.

Враг продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру Харьковщины и равнять с землей жилые кварталы, сообщает ГСЧС. Среди мирного населения есть жертвы.

"В результате очередного обстрела села Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района, вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и двое детей. Пятилетней девочке удалось выжить несмотря на травмы. Бригадой медиков ее госпитализировали в Первомайскую больницу", - говорится в сообщении.

Пожар и разрушения возникли также в ТРЦ Nikolsky в центре Харькова. Площадь возгорания составила около 100 кв. м. В 03:00 пожар потушили. Жертв и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова

Фото: ГСЧС

"К месту происшествия выехало три отделения Службы спасения. На четвертом и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделка", - отмечают в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.

В результате многочисленных обстрелов с начала войны в городе разрушено более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада.

Сегодня на Харьковщине украинские воины полностью уничтожили вражескую базу возле города Дергачи. Врага, который обстреливал район Алексеевка города Харькова, оттеснили к российской границе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 51697
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 38338
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 28354
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
 3 Просмотров: 23118
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 22697
Новости Харькова
Харьков снова бомбят: в центре города был сильный взрыв
Харьков снова бомбят: в центре города был сильный взрыв Просмотров: 1908
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
 Просмотров: 90
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
7
 Просмотров: 2169
Жителей Изюма не могут эвакуировать из-за взрывов и обстрелов
Жителей Изюма не могут эвакуировать из-за взрывов и обстрелов Просмотров: 180
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
12
 Просмотров: 2214
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
1
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
1
"Теперь у тебя есть два норковых манто" - обнародовали разговор оккупанта-мародера с женой
1
Путин сидит в информационном пузыре без кислорода - Зеленский
Голосов: 1741
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть