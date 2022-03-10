Оккупанты всю ночь обстреливали Харьковскую область: погибли женщины и дети

В ночь на 10 марта Харьков пережил несколько мощных авианалетов.

Враг продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру Харьковщины и равнять с землей жилые кварталы, сообщает ГСЧС. Среди мирного населения есть жертвы.

"В результате очередного обстрела села Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района, вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и двое детей. Пятилетней девочке удалось выжить несмотря на травмы. Бригадой медиков ее госпитализировали в Первомайскую больницу", - говорится в сообщении.

Пожар и разрушения возникли также в ТРЦ Nikolsky в центре Харькова. Площадь возгорания составила около 100 кв. м. В 03:00 пожар потушили. Жертв и пострадавших нет.

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Фото: ГСЧС

"К месту происшествия выехало три отделения Службы спасения. На четвертом и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделка", - отмечают в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.

В результате многочисленных обстрелов с начала войны в городе разрушено более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада. Сегодня на Харьковщине украинские воины полностью уничтожили вражескую базу возле города Дергачи. Врага, который обстреливал район Алексеевка города Харькова, оттеснили к российской границе.