Под Харьковом уничтожили вражескую базу и оттеснили оккупантов к границе

Враг вынужден был отойти к своей границе. Фото: Генштаба ВСУ

На Харьковщине украинские воины полностью уничтожили вражескую базу возле города Дергачи.

Об этом 9 марта сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

"Они полностью отступили в Россию через соответствующую границу. Это значительный успех, ведь именно оттуда велись обстрелы по району Алексеевка города Харькова", - сказал он.

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Ночью также были попытки авианалетов, в Харькове зафиксировали 54 обстрела жилого массива, а в Изюме - ракетные обстрелы.

Сегодня жители надеются на "зеленый коридор". Постараются доставить в города и самой сложной ситуацией гуманитарную помощь, а также попытаются эвакуировать людей.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.