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среда, 09 марта 2022 12:04

Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
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В Харькове российские оккупанты продолжают бомбить жилые дома мирного населения. Минувшей ночью из обрушенных зданий эвакуировали более 350 человек.

В ночь на 9 марта на город совершили несколько попыток авианалетов. Зафиксировали также более 50 обстрелов жилого массива. Последствия российских авиаударов и обстрелов по жилым домам на Салтовке и Павловом Поле показал советник министра МВД Антон Геращенко в Telegram.

"Кто-то видит тут военные объекты?", - говорится в сообщении.

Фото: "Суспільне"

Павлово Поле — жилой массив и исторический район города Харькова, отделенный от центральной части города Саржиным яром. На фотографиях видно, что здания разрушены до основания.

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Сегодня на Харьковщине украинские воины полностью уничтожили вражескую базу возле города Дергачи. Врага, который обстреливал район Алексеевка города Харькова, оттеснили к российской границе.

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