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Оккупанты хотели создать "Республику Украина" на Прикарпатье

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Оккупанты хотели создать &quot;Республику Украина&quot; на Прикарпатье
В Прикарпатье подозревают двух заговорщиков в попытке свержения конституционного строя и создания "Республики Украина". Фото: galychyna.if.ua

В Прикарпатье подозревают двух заговорщиков в попытке свержения конституционного строя и создания "Республики Украина".

Сообщники поддерживали антиконституционные идеи федерализации Украины и создание "Федеративной Республики Украины" посредством отделения от государства отдельных ее областей, сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Они планировали организовать "национальные собрания", на которых должны было выдвинуть требования об отстранении от должностей лиц в высших и местных органах государственной власти, а также - провести псевдовыборы и образовать "рады".

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Заговорщики привлекали в разных областях бывших военных и правоохранителей, которые должны были захватить админздания, мосты, узлы коммуникации, транспорт, хранилища и предпринять другие действия, которые привели бы к захвату и блокированию органов государственной власти. В общей сложности таких лиц подыскивали около 500 в западных областях.

Сообщники создали и возглавили общественные организации для распространения призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и пророссийской пропаганды.

Досудебное расследование продолжается.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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