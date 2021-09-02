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четверг, 02 сентября 2021 01:01

"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт

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&quot;Океан Эльзы&quot; дадут во Львове бесплатный большой концерт
"Океан Эльзы" бесплатно дадут выступление. Фото: Звезды

Во Львове состоится большой бесплатный концерт "Океана Эльзы".

В этом году Львовскому национальному университету имени Ивана Франко исполняется 360 лет. По этому случаю группа "Океан Эльзы" даст большой бесплатный концерт с необычайным световым шоу, сообщили в группе.

Концерт начнется на площади перед университетом в субботу, 18 сентября, в 20:00. Вход – свободный.

"В честь юбилея я и мои друзья, тоже выпускники университета, решили сделать нашей Alma Mater подарок. 18 сентября прямо на площади перед главным корпусом состоится большой, открытый, бесплатный концерт группы "Океан Ельзы", – рассказал Святослав Вакарчук.

Здание университета станет частью сцены – на него спроектируют специальную световую программу от литовского гуру концертных инсталляций Арвидаса Буинаускаса.

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На организацию и проведение концерта к 30-летию независимости Украины потратили 64 млн грн бюджетных расходов. В мероприятии приняли участие 34 отечественных исполнителей, среди которых Джамала, Go-A, "Океан Эльзы", Олег Винник.

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