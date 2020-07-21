Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн

К 200-гривневой купюре человек прилепил нить скотчем. Фото: минфин

Одесские правоохранители разоблачили местного жителя, который с помощью одной 200-гривневой купюры, к которой прилепил нитку, 44 раза пополнил свой мобильный счет.

С мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной двохсотгривневои купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн платежей поповнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты. Об этом сообщает полиция области.

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Средства человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные. Мужчина пополнил свой счет на сумму около 50 тыс. грн.

Жителю Беляевского района сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса. За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет.

В Затоке Одесской обл. пьяный мужчина расстрелял своих кумовьев. Он пришел на базу отдыха и устроил скандал из-за долгов. В течение часа полиция задержали стрелка. Им оказался 52-летний житель Затоки.