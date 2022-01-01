Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем

Сюжет новогоднего видео от зоопарка и качество ролика понравились не всем. Фото: скриншот с видео

В Одессе директор местного зоопарка Игорь Беляков поздравил с Новым годом украинцев курьезным видео.

Его обнародовали в Youtube Одесского зоопарка.

Для ролика Беляков примерял образ тигра и исполнял роль питомца зверинца. По сюжету, животное убегает из клетки.

После этого едва не нападает на женщину. Когда та пытается залезть на дерево и спастись от "хищника", он хватает ее за ягодицы. Этот фрагмент показали на видео крупным планом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы

Затем тигр бегает по зоопарку и пугает людей. Впоследствии в него стреляют. Животное получает "пулю" с транквилизаторами, после чего его забирают обратно в клетку. Часть видео сопровождает новогодняя песня, которую исполняет сам директор.

Реакция пользователей сети на ролик была неоднозначной. Одни назвали его непрофессиональным и несовременным, другие отметили оригинальность и нестандартный подход. Сюжет видео многим показался странным, как и поведение самого директора в образе тигра.

На территории Чернобыльской зоны фотоловушки сняли 20 рысей обычных. 11 из хищников – специалисты идентифицировали. Сделать это удалось благодаря особенности этих представителей кошачьих – неизменном и неповторимом узоре пятен на коже. Все кошки взрослые.