Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем

 
Ексклюзивы
1/5
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 414
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 2970
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 954
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4455
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2412
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 306
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 10980
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Просмотров: 702
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 4797
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 162
Фото
Все фото
10
3
11
5
5
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
В Одессе заметили природную аномалию с &quot;невероятным запахом&quot;
В Одессе заметили природную аномалию с "невероятным запахом"
Спасатели разобрали часть двора для спасения щенка
Спасатели разобрали часть двора для спасения щенка
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
Видео
Все видео
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3042
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1521
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1026
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1953
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1494
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 873
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
понедельник, 03 января 2022 02:52

Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем

  Комментировать
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр &quot;охотится&quot; на женщин: видео понравилось не всем
Сюжет новогоднего видео от зоопарка и качество ролика понравились не всем. Фото: скриншот с видео

В Одессе директор местного зоопарка Игорь Беляков поздравил с Новым годом украинцев курьезным видео.

Его обнародовали в Youtube Одесского зоопарка.

Для ролика Беляков примерял образ тигра и исполнял роль питомца зверинца. По сюжету, животное убегает из клетки.

После этого едва не нападает на женщину. Когда та пытается залезть на дерево и спастись от "хищника", он хватает ее за ягодицы. Этот фрагмент показали на видео крупным планом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы

Затем тигр бегает по зоопарку и пугает людей. Впоследствии в него стреляют. Животное получает "пулю" с транквилизаторами, после чего его забирают обратно в клетку. Часть видео сопровождает новогодняя песня, которую исполняет сам директор.

Реакция пользователей сети на ролик была неоднозначной. Одни назвали его непрофессиональным и несовременным, другие отметили оригинальность и нестандартный подход. Сюжет видео многим показался странным, как и поведение самого директора в образе тигра.

На территории Чернобыльской зоны фотоловушки сняли 20 рысей обычных. 11 из хищников – специалисты идентифицировали. Сделать это удалось благодаря особенности этих представителей кошачьих – неизменном и неповторимом узоре пятен на коже. Все кошки взрослые.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял&quot; - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
"Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял" - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
 Просмотров: 37470
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном Просмотров: 24769
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 8 Просмотров: 21610
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги Просмотров: 16515
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
8
 6 Просмотров: 14661
Одесса
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
10
 Просмотров: 927
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
3
 Просмотров: 5067
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
 Просмотров: 4113
Одесские ученики примут участие в космическом проекте Илона Маска
Одесские ученики примут участие в космическом проекте Илона Маска Просмотров: 72
В Одессе заметили природную аномалию с "невероятным запахом"
В Одессе заметили природную аномалию с "невероятным запахом"
11
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
14
Ющенко сменил имидж в новом году
12
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
8
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
6
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
4
Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам
Голосов: 37
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть