Одесса таки согласилась на карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня. Фото: Главком

В Одессе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести предложенные правительством ограничения на выходные дни.

"Исполнительным органам Одесского городского совета и субъектам хозяйствования, которые ведут свою хозяйственную деятельность на территории города Одессы, независимо от форм собственности, обеспечить выполнение постановления Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 № 1100 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июль 2020 № 641" (о введении карантина выходного дня)", - сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По словам секретаря оперативного штаба Одесского городского совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александра Тиховского, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

Также он напомнил, что граждане должны придерживаться масочного режима в общественных местах и транспорте.

Срок исполнения-безотлагательный, до завершения карантинных мероприятий.

Городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.

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11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса. Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.