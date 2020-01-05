Обвалилась крыша национальной памятки на Львовщине

Крышу над монастырем и костелом полностью заменила в послевоенные годы советская власть. Фото: zaxid.net

Часть крыши бывшего Монастыря капуцинов в селе Олесько на Львовщине обвалилась из-за плохой погоды.

Монастырь является памятником архитектуры национального значения, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи исскуств имени Б. Возницкого, сообщили в галерее.

"По состоянию на 4 января начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от затекания. Музейным предметам ничего не грозит. Состоялась конструктивная беседа руководства Галереи с представителями ЛОГА относительно проблемных вопросов фондохранилища в Олесько и не только этого объекта. Наши совместные имущественные вопросы теперь будут регулироваться на другом уровне и с новыми ответственными лицами. Обе стороны - ЛОГА и Галерея - констатируют согласие на этом этапе ", - рассказали в галерее.

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Крыша над монастырем и костелом полностью заменила в послевоенные годы советская власть "без соблюдения соответствующих технологий", во время реконструкции использовали плохую древесину.

"Именно эта часть, полностью згнившы, была завалена ураганом. Крыша построена в 1950-х годах, после того как монастырь в 1944 году сожгли нацисты", - сообщили в галерее искусств.

Сейчас вход на территорию Монастыря капуцинов закрыт.

"В его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны", - сообщили в галерее искусств.

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