Новые правила пассажирских перевозок: начали устанавливать блокпосты

Одесса усиливает контроль в общественном транспорте. Фото: pixabay.com

В Одессе будут усиленно контролировать соблюдение новых правил проезда в общественном транспорте между регионами во время карантина.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Одесской области Александр Гостищев, пишет "Думская".

На въезде в Одессу установят полицейские посты - районы Центролит и Дачное. Там правоохранители будут проверять наличие у пассажиров регулярного и нерегулярного транспорта необходимых для проезда документов, пояснил Гостищев.

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Также на вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы с видеофиксацией действий полицейских.

"Они будут заходить в транспорт и проверять документы. Наличие будут проверять через приложение "Дія", а бумажные сертификаты - в электронной базе данных. Если человек недавно переболел и без Covid-сертификата, мы будем связываться с департаментом здравоохранения и семейным врачом. Если информация не подтвердится и окажется, что это поддельный сертификат, будет уголовная ответственность", - подчеркнул Гостищев.

Кабинет министров утвердил новые ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасности. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. За перевозку пассажиров без Covid-сертификатов перевозчиков будут штрафовать на 17 тыс. грн. При каких условиях будут разрешены межрегиональные перевозки пассажиров с 21 октября - узнавайте по ссылке.