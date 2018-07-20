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пятница, 20 июля 2018 16:21

"Невиданная жестокость": активисты вышли защищать бездомных животных
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Автор: kolo.news
  Акция в поддержку гуманного отношения к животным состоялась после кровавой расправы над собаками в Николаеве
Акция в поддержку гуманного отношения к животным состоялась после кровавой расправы над собаками в Николаеве

В Полтаве состоялась акция зоозащитников. Активисты пытались привлечь внимание к проблемам бездомных животных и массовом убийстве собак в Николаеве, что произошло в ночь с 15 на 16 июля. Написали обращение к Петру Порошенко о необходимости гуманного отношения Украинской к животным.

Участники акции стояли с плакатами "Украина не живодерня", "Хватит заливать Николаев в крови животных". У некоторых на одежде были импровизированные капли крови, сообщили в "Круг".

http://kolo.news/category/suspilstvo/9594

"Всей Украины скорбим по жертвам в Николаеве, когда за одну ночь убили 70 - это по подсчетам убийцы, а по подсчетам зооволонтерив - 150 невинных животных. Это невиданная жестокость, мы не верим, что это были неадекватны животные больны, потому что одновременно такого не может быть. В других городах ситуация немного лучше. Постоянно работаем над сокращением популяции гуманным методом - стерилизуем ", - рассказала Ольга Жуковская с зоозащитной организации" Право на жизнь ".

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https://gazeta.ua/articles/life/_lishili-lopatu-v-krovi-nevidomi-povbivali-kotiv-u-pritulku/847939

По словам активистов, в Полтаве ситуация с бездомными животными некритична.

"Местное коммунальное предприятие помогает со стерилизацией, является отдел по регулированию численности бездомных животных, они записывают на стерилизацию, всячески нам способствуют. Ранее стерилазация проводилась на средства волонтеров и неравнодушных, ныне город имеет программу по бесплатной стерилизации бездомных животных", - добавила Виктория Лишко.

Акция в поддержку гуманного отношения к животным состоялась после кровавой расправы над собаками в Николаеве
Фото: kolo.news
Акция в поддержку гуманного отношения к животным состоялась после кровавой расправы над собаками в Николаеве
Акция в поддержку гуманного отношения к животным состоялась после кровавой расправы над собаками в Николаеве
Акция в поддержку гуманного отношения к животным состоялась после кровавой расправы над собаками в Николаеве
Акция в поддержку гуманного отношения к животным состоялась после кровавой расправы над собаками в Николаеве

Под Кременчугом Полтавской нашли убитую самку лося. Животному выстрелили в сердце разрывной пулей. Затем гонялись за ней на внедорожнике, пока та не упала. Злоумышленники оставили добычу и скрылись.

https://gazeta.ua/articles/regions/_pochali-zrizati-shkuru-mislivci-zhorstoko-vbili-losya/848535

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