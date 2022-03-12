"Не забудем и не простим" – россияне обстреляли школу и детский реабилитационный центр

Российские военные обстреляли школу в селе Алексеевка Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Очередная "денацификация" от оккупанта. В этот раз школа в районе Алексеевки. Пропаганда РФ никогда не сможет объяснить артиллерийские обстрелы школ, роддомов и спортивных комплексов. А мы никогда не забудем и не простим", - указывает Болвинов.

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Вместе с тем в местном Telegram-канале "ТРУХА" сообщили об обстреле детского центра реабилитации в селе Шевеловка. Дети и персонал не пострадали. Прятались в подвале.

Фото: t.me/truexanewsua

За 16 дней российской агрессии погибли 79 детей. Почти 100 получили ранения. Больше всего несовершеннолетних пострадали в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.