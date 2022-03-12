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суббота, 12 марта 2022 13:10

"Не забудем и не простим" – россияне обстреляли школу и детский реабилитационный центр
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Российские военные обстреляли школу в селе Алексеевка Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Очередная "денацификация" от оккупанта. В этот раз школа в районе Алексеевки. Пропаганда РФ никогда не сможет объяснить артиллерийские обстрелы школ, роддомов и спортивных комплексов. А мы никогда не забудем и не простим", - указывает Болвинов.

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Вместе с тем в местном Telegram-канале "ТРУХА" сообщили об обстреле детского центра реабилитации в селе Шевеловка. Дети и персонал не пострадали. Прятались в подвале.

Детский реабилитационный центр после обстрелов
Фото: t.me/truexanewsua
Детский реабилитационный центр после обстрелов
Детский реабилитационный центр после обстрелов
Детский реабилитационный центр после обстрелов
Детский реабилитационный центр после обстрелов

За 16 дней российской агрессии погибли 79 детей. Почти 100 получили ранения. Больше всего несовершеннолетних пострадали в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.

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