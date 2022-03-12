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суббота, 12 марта 2022 11:29

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты убили десятки украинских детей – страшная цифра

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За 16 дней российской агрессии погибли 79 детей. Почти 100 получили ранения.

Больше всего несовершеннолетних пострадали в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях, говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрелов, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия", - говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале прокуратуры.

 

Захватчики разрушили более 280 учебных заведений. 9 из них уничтожены полностью.

"В среднем за время войны оккупантами ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Поэтому 7 миллионов детей лишены возможности учиться", - указывается в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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