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воскресенье, 13 октября 2019 10:44

"Не удивляйтесь, если вам напишет герой книги" - Макс Кидрук показал новый роман
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Украинский писатель Макс Кидрук рассказал на Черкасском книжном фестивале "Перекресток культур" о своем новом романе с дополненной реальностью "Пока свет не погаснет навсегда".

Зрители полностью заполнили зал презентации в местной филармонии. Собралось около 300 поклонников Кидрука.

Макс Кидрук показал новый роман с дополненной реальностью
Фото: Facebook/Дар'я Роженкова
Макс Кидрук показал новый роман с дополненной реальностью
Макс Кидрук показал новый роман с дополненной реальностью
Макс Кидрук показал новый роман с дополненной реальностью
Макс Кидрук показал новый роман с дополненной реальностью

"В романе речь идет о взаимоотношениях сестер Руты и Индии. Несмотря на необычные имена, они проживают вполне обыденные жизни. Индия учится на врача, Рута заканчивает 11 класс. Все внезапно меняется, когда погибает жених Индии. Ранее близкие сестры отдаляются. И именно тогда Рута обнаруживает, что способна влиять на реальность во сне. У них видит темные химеры, бродит заброшенными городами", - говорит Макс Кидрук.

Роман "Пока свет не погаснет навсегда" имеет 512 страниц и мобильное приложение. Чтобы оно работало стоит сканировать специальные знаки на страницах книги.

"Произведение абсолютно самостоятельное. Приложение не дополняет его, а раскрывает содержание с совершенно другого угла. Его создали по банальной причине - привлечь к чтению больше молодежи. В приложении можно визуально отслеживать место, где разворачивается описанное событие. Кроме того, с помощью него можно общаться с героями книги в чате. Этот чат не ищите в приложении, его нет. Он появится, когда просканируете пиктограмму в тексте о том или ином персонаже, и только тогда, когда вам необходимо что-то обсудить с ним. Кстати, не думайте, что если в чате вам никто не в отвечает день или два, то диалог завершился. Вам могут написать и через месяц, и ночью", - продолжает писатель.

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На фестивале книгу продавали за 124,9 грн. Также Макс Кидрук анонсировал выход новой истории "Новые темные века". Говорит, что ближайшие годы не будет ездить по городам Украины с презентациями, потому что все время посвятит написанию книги.

Более 500 человек посетили открытие третьего Черкасского книжного фестиваля "Перекресток культур". Мероприятие началось в 16:00 в помещении филармонии и продлится в течение 11, 12 и 13 октября.

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Дата
13
октября

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