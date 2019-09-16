Назвали предметы, по которым лучше всего сдали ВНО

ВНО: по каким предметам винницкие школьники показали наилучший результат

Винницкая область вошла в первую десятку областей Украины по уровню успешности участников ВНО.

На седьмом месте оказались выпускники области по набранным баллам по украинскому языку и литературе и на пятом - по истории Украины, пишет naparise.

Существенно в области удалось улучшить результаты по математике. В рейтинге область поднялась с предпоследнего на 14 место в Украине.

"В прошлом году по математике Винницкая область занимала чуть ли не последнее место, хуже было только в Закарпатской и Черновицкой областях, - говорит директор Винницкого регионального центра оценивания качества образования Геннадий Кузьменко. - В этом году у нас существенное улучшение. Я это связываю не с тем, что кардинально улучшились знания по математике в наших выпускников, а с таким понятием, как сознательный выбор. Видимо, подавляющее большинство учебных заведений области помогли выпускникам школ правильно определить предметы, по которым они реально могут получить положительный результат".

Относительно украинского языка и литературы, то Винницкая область стала одной из четырех областей, где наблюдается положительная динамика результатов тестирования.

"Понятно, что приятно, когда есть "двухсотбальники", но я не считаю, что это - основной показатель или основное достижение. У нас, например, есть большое количество выпускников, которые показали 199,9 балла. То есть, я бы не брал 200 баллов за критерий какой-то результативности, потому что за этим показателем трудно делать выводы", - отмечает Кузьменко.

Едва ли не главной проблемой считает уровень знаний учащихся учреждений профессионально-технического образования. Проведена государственная итоговая аттестация свидетельствует о большом разрыве между результатами, которые показывают в школах и вузах и баллами учащихся ПТУ.

"В 2019 году почти 45% из них получили 1-3 балла на ГНА. Понятно, что по отношению к 2018 году, когда мы имели таких более 60%, это - положительный сдвиг, но в целом то, что почти половина учеников сдали украинский язык на отрицательный результат, очень нехорошо", - отметил Геннадий Кузьменко.

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