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понедельник, 04 марта 2019 04:15

Назвали лучшие школы

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Назвали лучшие школы
promin.cv Назвали лучшие школы Винницы

В этом году снова оценили уровень конкуренции и академические успехи выпускников школ.

Украинский журнал "Фокус" составил рейтинг "100 лучших школ Украины". На этот раз к нему впервые вошли две винницкие школы.

Данные рейтинга основаны на результатах внешнего независимого оценивания. На 62 месте оказался Винницкий технический лицей со средним баллом ВНО 170,13.

Физико-математическая гимназия №17 занимает в рейтинге 91 место со средним баллом ВНО выпускников 167,51.

В прошлом году учебные заведения Винницкой в ​​рейтинг не попали.

Если говорить в целом о школах Винницы, то по результатам ВНО и олимпиад наиболее предпочтительными есть школы №1 и №7.

"Каждый год они меняются местами. То первая занимает первое место, то седьмая. Также в шестерку школ попали школы № 23, 4, 6, 2. Эти школы имеют наибольшее количество победителей в олимпиадах и конкурсах, а также показывают высокий рейтинг ВНО", - говорит Gazeta.ua руководитель департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

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За год стоимость обучения в украинских вузах выросла на несколько тысяч гривен. Ее установили с учетом инфляции и расходов на обучение.

На стоимость обучения также влияет престижность учебного заведения, квалификация преподавателей, специальность. Контракт в регионах стоит дешевле, чем в столичных.

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