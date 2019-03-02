Назвали лучшие школы

В этом году снова оценили уровень конкуренции и академические успехи выпускников школ.
Украинский журнал "Фокус" составил рейтинг "100 лучших школ Украины". На этот раз к нему впервые вошли две винницкие школы.
Данные рейтинга основаны на результатах внешнего независимого оценивания. На 62 месте оказался Винницкий технический лицей со средним баллом ВНО 170,13.
Физико-математическая гимназия №17 занимает в рейтинге 91 место со средним баллом ВНО выпускников 167,51.
В прошлом году учебные заведения Винницкой в рейтинг не попали.
Если говорить в целом о школах Винницы, то по результатам ВНО и олимпиад наиболее предпочтительными есть школы №1 и №7.
"Каждый год они меняются местами. То первая занимает первое место, то седьмая. Также в шестерку школ попали школы № 23, 4, 6, 2. Эти школы имеют наибольшее количество победителей в олимпиадах и конкурсах, а также показывают высокий рейтинг ВНО", - говорит Gazeta.ua руководитель департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.
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За год стоимость обучения в украинских вузах выросла на несколько тысяч гривен. Ее установили с учетом инфляции и расходов на обучение.
На стоимость обучения также влияет престижность учебного заведения, квалификация преподавателей, специальность. Контракт в регионах стоит дешевле, чем в столичных.
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