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четверг, 08 августа 2019 23:35

Нашли массовое захоронение жертв сталинских репрессий

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Нашли массовое захоронение жертв сталинских репрессий
На Прикарпатье нашли страшное захоронение. Фото: ТСН

Массовое захоронение жертв сталинских репрессий открыли исследователи в Болшовцы, что на Прикарпатье.

В первый день раскопок наткнулись на восемь скелетов взрослых и детей, передает ТСН.

На поиски могилы замученных потратили почти пять лет.

Среди останков скелета и взрослых, и детей пять-шесть лет и меньше. Под останками детей - кости взрослых. Могли быть репрессированы целые семьи.

В селе была тюрьма НКВД, где-то рядом - и могила замученных. Пришлось сделать десятки пробных скважин.

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Скелеты, которые получат из-под земли, передадут судмедэкспертам, чтобы определить возраст людей и пол.

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