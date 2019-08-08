Нашли массовое захоронение жертв сталинских репрессий

На Прикарпатье нашли страшное захоронение. Фото: ТСН

Массовое захоронение жертв сталинских репрессий открыли исследователи в Болшовцы, что на Прикарпатье.

В первый день раскопок наткнулись на восемь скелетов взрослых и детей, передает ТСН.

На поиски могилы замученных потратили почти пять лет.

Среди останков скелета и взрослых, и детей пять-шесть лет и меньше. Под останками детей - кости взрослых. Могли быть репрессированы целые семьи.

В селе была тюрьма НКВД, где-то рядом - и могила замученных. Пришлось сделать десятки пробных скважин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов

Скелеты, которые получат из-под земли, передадут судмедэкспертам, чтобы определить возраст людей и пол.