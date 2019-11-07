Нашли без сознания: семья отравилась неизвестным веществом

Родители оставили больницу на следующий день. Фото: youtube.com

В Христиновке Черкасской области семья отравилась неизвестным веществом. Трагедия произошла 29 октября.

35-летнего мужчину, 30-летнюю женщину и 6-летнего мальчика без сознания нашла родственница. Мальчика спасти не удалось. Супруги отвезли в реанимацию Христиновской больницы.

"Бабушка зашла в дом в 19:54. Хозяин дома лежал на полу, его жена - в ванной. Мальчик, к сожалению, не подавал признаков жизни. Бабушка говорила, что в доме было очень тепло и душно. Но не пыталась установить причину запаха , а спасала детей. Поэтому пооткрывала все окна и двери. в 20:05 прибыла машина скорой помощи и сразу начали делать ингаляции кислородными подушками. Тело мальчика забрали на судмедэкспертизу. Пока ее результаты неизвестны. Предварительная причина смерти - отравление неизвестным веществом", - рассказывает заместитель главного врача Владимир Губский.

Супругов уже выписали из больницы.

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"Им стало лучше и в среду утром, 30 октября, они начали проситься домой. Прибыли родственники и забрали их. Они написали расписку, что уходят из больницы по собственной инициативе", - добавил Губский.

Умершего мальчика похоронили на прошлой неделе.

В Каневе Черкасской области в авто обнаружили двоих детей. 15-летняя девушка погибла, парень - в реанимации. Происшествие случилось 31 октября.