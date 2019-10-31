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четверг, 31 октября 2019 18:45

В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации

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В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В Каневе подростки угорели в авто. Фото - provce.ck.ua

В Каневе Черкасской области в авто обнаружили двоих детей. 15-летняя девушка погибла, парень - в реанимации.

Происшествие случилось 31 октября, сообщила пресс-секретарь КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" Ирина Назарок.

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"Когда медики прибыли на место происшествия, то 15-летняя девочка уже находилась в состоянии биологической смерти, до того - уже давно. А парня доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии", - рассказала Назарок, передает provce.ck.ua.

По предварительной информации, дети отравились угарным газом.

Погибшая девушка - Инна Лещенко. Училась в местной школе №4, пишет "ВиЧЕрпно". Известно, что они с парнем грелись в машине.

На Львовщине погиб 4-летний мальчик, которого родители оставили без присмотра в автомобиле. Трагедия произошла в одном из сел Мостицкого района.

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