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суббота, 02 ноября 2019 14:35

Парень съел грибов с рынка и попал в реанимацию

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Парень съел грибов с рынка и попал в реанимацию
Парень купил грибы у бабушки на рынке. Фото: Glavcom

В Кировоградской области 18-летний парень отравился грибами, которые купил у бабушки на рынке.

"Житель г. Александрия, Кировоградской области, полакомившись неизвестными грибами, которые купил у бабушки на стихийном рынке, сразу оказался на больничной койке", - об этом сообщает региональный лабораторный центр МЗ.

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Парень обратился к врачам, когда почувствовал недомогание. Его госпитализировали, сейчас он в состоянии средней тяжести находится в реанимации.

Ранее в городе Александрия умерла 19-летняя девушка, которая отравилась грибами. Девушку лечили, однако спасти ее не удалось.

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