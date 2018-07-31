Нашли 13-летнего рома, которого подозревают в изнасиловании взрослой женщины

13-летнего подростка подозревают в изнасиловании и избиении 39-летней женщины. Фото: mukachevo.net

Нашли 13-летнего подростка, которого подозревают в изнасиловании и избиении 39-летней женщины в Тальном Черкасской области. Пострадавшая скончалась в больнице от разрыва желудка и печени.

Как сообщила пресс-служба полиции, инцидент произошел около двух недель назад. Правоохранители получили сообщение о том, что в районную больницу доставили местную жительницу с телесными повреждениями и признаками изнасилования. В тот же день женщина умерла. Перед смертью рассказала, что на нее напали двое местных ромов.

"Полицейские успели пообщаться с потерпевшей и установили личность, которая могла быть причастна к совершению этого уголовного преступления. Им оказался 13-летний представитель одной из национальностей", - рассказали правоохранители.

Подозреваемого нашли в Житомирской области, где он скрывался в доме своей бабушки. Отец, мать и старший брат подростка проживают в селе на Винничине.

Подозреваемый признал, что у него был половой акт с женщиной. Он также рассказал, что оставил ее избитую в кустах.

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Правоохранители проверяют, не причастны ли к преступлению родственники подростка. По факту открыли несколько уголовных производств.

В одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области 28-летний педофил-рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку. После того оставил окровавленного ребенка в кустах. Сейчас школьница находится в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает отдел коммуникации полиции области.