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воскресенье, 21 ноября 2021 18:19

Начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения

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Начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения
Полковник полиции потребовал и получил $4 тыс. за закрытие уголовного производства. Иллюстративные фото / facebook.com/dbr.gov.ua

Главу отдела полиции Одесского районного управления, полковника Владимира Панченко задержали 19 ноября по подозрению в получении взятки.

Об этом пишет издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

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Наручники на Панченко одели в день утверждения в должности. До этого он почти месяц был временным исполняющим обязанности.

По данным следствия, Панченко требовал и получил $4 тыс. за закрытие уголовного производства по факту подделки документов. В здании отдела полиции прошли обыски.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор судьи Раховского районного суда Закарпатской области Ивана Тулика, признанного виновным в получении взятки.

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Дата
21
ноября

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