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воскресенье, 13 июня 2021 12:01

На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП

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На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
В Одессе водитель устроил дрифт на ночной улице. Фото: скрин с видео

В Одесса неадекватный водитель устроил дикий ночной дрифт.

Видео опубликовали в закрытом Telegram-канале "Одесса как она есть".

В ночь на 13 июня на участке дороги общего пользования вблизи международного аэропорта "Одесса" водитель спортивной машине на большой скорости едва вписался в поворот, вылетев на полосу встречного движения.

Продолжая дрифтуваты, помчался по дороге, создавая опасность ДТП для других участников дорожного движения, которые в то время были на этом участке дороги.

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Чудом не произошло аварии. На видео можно увидеть, как пешеход завершаю переход дороги и отскакивает от бешеного авто. В то же время, другой участник движения, нарушение правил, как раз переезжает перекресток на красный сигнал светофора.

Вероятно, чтобы не допустить столкновения, гонщик и вылетел на встречную полосу.

На Херсонщине в ДТП погибли супруги и их 6-летняя дочь.

Авария произошла 8 июня на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Также в тяжелом состоянии в больницу была госпитализирована 16-летняя дочь погибших, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

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Дата
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