Супруги с 6-летней дочерью разбились на трассе: кадры аварии

На Херсонщине в ДТП погибли супруги и их 6-летняя дочь.

Авария произошла 8 июня на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Также в тяжелом состоянии в больницу была госпитализирована 16-летняя дочь погибших, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в "Единый центр 102" полиции Херсонщины около 18:00. Звонивший рассказал, что вблизи села Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка столкнулись автомобиль Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом. На месте ДТП полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновение ", - говорится в сообщении.

Фото: hr.npu.gov.ua

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16-летняя девушка получила тяжелые травмы. О семье известно, что они приехали на Херсонщину из Кировоградской области.

В полиции открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

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