Пьяная водитель раздавила бывшего и сбежала в другую область

Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Акимовка Оратовской общины Винницкой области 43-летняя водитель ВАЗа сбила насмерть 50-летнего бывшего сожителя и сбежала.

Женщину задержали в Киевской области. В ее крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя. Выяснилось, бывшего раздавила во время конфликта, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Окровавленного мужчину на дороге заметил водитель. Также сообщил, что по дороге он разминулся с автомобилем ВАЗ 2107 с повреждениями, характерными для ДТП. Пострадавшим оказался местный житель. Его госпитализировали, но спасти не смогли", - сказано в сообщении.

Информацию о разыскиваемом автомобиле передали всем экипажам групп реагирования патрульной полиции. Его задержали в Тетиеве на Киевщине, рассказал начальник отдела полиции №4 Винницкого районного управления полиции Павел Дармограй.

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"За рулем автомобиля находился 71-летний местный житель, в салоне - 43-летняя пассажирка. Оба они были пьяны. У мужчины в крови обнаружили 2,8 промилле алкоголя. Полицейские выяснили, что именно женщина причастна к смертельной ДТП. Она и ее сожитель приезжали в Винницкую область на дачу. По дороге домой нетрезвая правонарушительница, которая находилась за рулем, встретила своего бывшего сожителя, и между ними возник конфликт. После ссоры женщина села в машину и поехала. При этом сбила потерпевшего", - рассказал Дармограй.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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